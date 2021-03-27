Video Spor Yılmaz Vural'dan flaş Emre Belözoğlu sözleri: 'Ben olsam kabul etmezdim'

Yılmaz Vural'dan flaş Emre Belözoğlu sözleri: 'Ben olsam kabul etmezdim'

Yılmaz Vural'dan flaş Emre Belözoğlu sözleri: 'Ben olsam kabul etmezdim'
27.03.2021 | 00:27

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Son dakika haberi... Fenerbahçe'de Erol Bulut'un gönderilip yerine Emre Belözoğlu'nun getirilmesinin yankıları sürüyor. Takımıyla ilk antrenmanına çıkan Emre Belözoğlu, Süper Lig'in son 10 haftasında kulübedeki yerini alacak. Süper Lig'in tecrübeli teknik adamlarından Yılmaz Vural, A Spor yayınında Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesini değerlendirdi. Emre Belözoğlu için erken bir karar olduğunu söyleyen Vural, "Fenerbahçe'yi çalıştırmak ister misiniz?" sorularını da yanıtladı.

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