Video Spor Ziraat Türkiye Kupası maçlarında ilginç görüntüler! Kimi evinin balkonundan izledi kimi inşaattan...

Ziraat Türkiye Kupası maçlarında ilginç görüntüler! Kimi evinin balkonundan izledi kimi inşaattan...

Ziraat Türkiye Kupası maçlarında ilginç görüntüler! Kimi evinin balkonundan izledi kimi inşaattan...
28.09.2021 | 14:29

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Heyecan Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçlarıyla devam ediyor. Maçlar oynanırken renkli görüntülerde ekranlara yansıdı.

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