Video Teknoloji Apple'ın yeni gözlüğü ABD sokaklarını bilim kurgu filmlerine çevirdi | Video
Apple'ın yeni gözlüğü ABD sokaklarını bilim kurgu filmlerine çevirdi | Video

Apple'ın yeni gözlüğü ABD sokaklarını bilim kurgu filmlerine çevirdi | Video

06.02.2024 | 12:27

Apple'ın yeni sanal gerçeklik gözlüğü Apple Vision Pro’yu kullananların ilginç hareketleri, izleyenlere adeta bilim kurgu filmi sahneleri yaşatıyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları teknolojinin geldiği noktaya dikkat çekerken, bazıları ise insanları zombileştirdiğini işaret ediyor.

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Teknoloji devi Apple son çıkardığı Apple Vision Pro sanal gerçeklik gözlüğünü ABD'de satışa çıkardı. Gözlük kullanıcılarına benzersiz bir deneyim yaşatırken sokaklarda kullanımı ise insanları, adeta bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi ilginç ve dikkat çekici karakterlere dönüştürebiliyor.
Sosyal medyada paylaşılan ilginç görüntüler arasında özellikle kullanıcıların gözlük takıp tuhaf hareketler sergiledikleri anlar dikkat çekiyor. Gözlük kullanıcılara gerçek dünya ile sanal bir dünyayı birleştirme özelliği sağlarken çevrelerindeki insanları ise şaşkına çeviren manzaralar ortaya çıkarıyor.
Bazı sosyal medya kullanıcıları teknolojinin geldiği noktaya dikkat çekerken, bazıları ise insanları zombileştirdiğine vurgu yapıyor.

TÜRKİYE'DE İKİNCİ EL ALIŞVERİŞ SİTELERİNDE GÖZLÜĞÜN FİYATI 135 BİN TL'DEN BAŞLAYIP 249 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR
Gözlüğün temel modeli 256 GB depolama alanıyla 3 bin 499 dolar fiyat etiketiyle satışa çıktı. Apple'ın ABD'de pazarında satışa sunduğu gözlüğün Türkiye'ye ne zaman geleceği ve fiyatının ne kadar olacağı henüz bilinmiyor. ABD'den yolcu beraberinde getirilen gözlüklerin, Türkiye'deki ikinci el alışveriş sitelerinde 135 bin TL'den başlayıp 249 bin TL'ye kadar yüksek fiyatlarla satışa sunulduğu dikkat çekti.

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