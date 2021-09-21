İşte Türkiye’nin ilk uçan arabası! Baykar’ın geliştirdiği "Cezeri" TEKNOFEST’te görücüye çıktı | Video

BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ, TEKNOFEST'te görücüye çıktı. Tamamen otonom olarak uçan ve akıllı uçuş sistemine sahip olan CEZERİ, 2020 yılında test uçuşlarında başarılı olmuştu.