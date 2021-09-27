TEKNOFEST 2021’in birinci ve üçüncüleri Adıyaman’dan | Video

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST 21" 21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Nobel Ödülü Sahibi Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın katılımıyla İstanbul Atatürk Havalimanında büyük bir ilgi ve heyecanla gerçekleştirildi.

Türkiye'nin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST 2021'de Adıyamanlı öğrenciler çeşitli kategorilerde birinci ve üçüncülükle döndü.

Adıyaman Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri "Kutup Kaşifi Biruni" isimli projeyle TEKNOFEST'te birincilik ödülünü kazanırken, Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerinden oluşan RoboVision Takımı ise "İnsanlık Yararına Sağlık ve İlk Yardım" kategorisinde TEKNOFEST'te Türkiye üçüncülüğü derecesi aldı.

Gösterdikleri başarıyla Adıyaman'ın gururu olan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, birincilik ödülünü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Nobel Ödüllü Türk bilim insanı Prof.Dr. Aziz Sancar'ın elinden aldı.

TEKNOFEST 2021'e "Kutup Kaşifi Biruni" adlı projeyle Türkiye birinciliğini elde ederek çok önemli bir başarıyı Adıyaman'a kazandıran Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerini tebrik eden Vali Mahmut Çuhadar, "Okulumuz TEKNOFEST 2021'de ilimizi en güzel şekilde temsil ederek, Türkiye birinciliğini elde ederek ödüllerini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Nobel Ödüllü Türk bilim insanı Prof.Dr. Aziz Sancar'ın elinden alarak memleketlerine döndüler. Bu başarıda emeği geçen okul müdürümüzü, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum"dedi.

TEKNOFEST 2021'de Adıyaman Bilim Sanat Merkezi'nin geliştirildikleri proje ile üçüncülükle döndüğünü kaydeden Vali Mahmut Çuhadar, "TEKNOFEST 2021'de Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerinden oluşan RoboVision Takımı "İnsanlık Yararına Sağlık ve İlk Yardım" kategorisinde Türkiye 3.lüğü derecesi aldı. TEKNOFEST'te üçüncülük kazanan IzeRO20 isimli proje, Sağlık kuruluşlarında 2 adet yapay zeka modeliyle sağlık çalışanların hastalara yaklaşmadan ateş ölçümü, nabız ölçümü, maske kontrolü, saturasyon ve hasta kayıt işlemlerini sesli asistanı ile gerçekleştirmektir. Her iki okulumuzun da elde ettiği bu başarı bizleri gururlandırıyor. Bu başarıda emeği geçen Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi Müdürümüzü ve Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını diliyorum"dedi.