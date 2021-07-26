Tesla'nın oto-pilotu, dolunayı trafik ışığı sandı! | Video

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın otonom sürüş sistemi veya diğer adıyla otomatik pilot sürücü destek sistemi, yoldaki diğer araçlar, çevredeki binalar gibi birçok nesneyi tanımlayacak kadar piyasada bulunuyor. Tesla bu konuda yüklü miktarda veriye sahip. Daha önce otonom sürüş sistemi hakkında bazı problemler ortaya çıkmış ve çözülmüştü. Fakat otonom sistemde şimdiye kadar görülmemiş bir sorun tespit edildi. Bir Tesla sahibi, aracının dolunayı trafik ışığı sandığını ve bu yüzden yavaşladığını ileri sürdü.