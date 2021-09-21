Video Teknoloji Türkiye’nin otomobili 'TOGG' TEKNOFEST’te | Video

Türkiye’nin otomobili 'TOGG' TEKNOFEST’te | Video

Türkiye’nin otomobili 'TOGG' TEKNOFEST’te | Video
21.09.2021 | 13:41

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Türkiye’nin otomobili TOGG, Türkiye’nin Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te yerini aldı.

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Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bu yıl 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek yerli otomobil, yeni ziyaretçilerini bekliyor. TOGG'un sosyal medya hesabından "Türkiye'nin Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te yerimizi aldık" notuyla paylaşım yapıldı. Yerli otomobil büyük ilgi gördü. Fotoğraf çekmek isteyenler adete birbirleriyle yarıştılar.

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