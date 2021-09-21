Yerli ve milli araçlar havadan havadan görüntülendi | Video

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST alanı havadan görüntülendi.

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Atatürk Havalimanı'nda düzenleniyor. Türkiye'den ve dünyadan çok sayıda katılımcının yoğun ilgisiyle karşılaşan Teknofest 2021 sergi alanı ve Türk İnsansız Hava Aracı üreticisi Baykar Savunma tarafından geliştirilen yerli ve milli araç olan "Akıncı" drone ile havadan görüntülendi.