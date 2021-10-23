Başkan Erdoğan Eskişehir programı kapsamında vatandaşlara seslendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir programı kapsamında vatandaşlara seslendi. Erdoğan, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için muhalefetin bir kampanya yürüttüğünü ifade etti, "Şimdi kalktılar onu içeriden nasıl çıkarırız onun derdindeler. Yargı ne diyorsa o, çıkaramayacaksınız." dedi. Erdoğan, 'Osman Kavala serbest bırakılsın' diyen 10 büyükelçiye de tepki gösterdi, "Ben Dışişleri Bakanıma talimatı verdim, ne yapması gerektiğini söyledim. Bunların bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini halledeceksiniz dedim. Türkiye'yi anlayacaksınız, bileceksiniz. Anlamadığınız gün terk edeceksiniz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a da ateş püskürdü, "Sen anasın da Yasin Börü'nün anası ana değil mi?" şeklinde konuştu.