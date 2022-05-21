Video Türkiye Emine Erdoğan, ünlü şefler ile bir araya geldi: Yöresel yemekleri tanıttı
Emine Erdoğan, ünlü şefler ile bir araya geldi: Yöresel yemekleri tanıttı

Emine Erdoğan, ünlü şefler ile bir araya geldi: Yöresel yemekleri tanıttı

21.05.2022 | 22:11

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Emine Erdoğan, Edremit Güre Mahallesi'nde yapılan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Balıkesir'in yöresel yemeklerini tanıttı. Erdoğan, ünlü şefler ile bir araya geldi. İlk olarak Savaştepe ilçesine özgü olan 'Seferberlik Çöreği'nin yapımını yöre insanlarından öğrenen Emine Erdoğan, Kurtuluş Savaşı zamanında Savaştepe'de yapılarak cepheye gönderilen çöreğin de tadına bakma imkânı buldu. Doğal ürünlerle yapılan salçanın da tadına bakan Erdoğan, çöreği çok beğendiğini ifade etti. Ardından Emine Erdoğan, kurutulmuş salata kabukları ile bir çeşit bulgur yemeği yaptı. Malatya yöresine ait olan yemeğin içindeki bulgurları kendi eli ile yuvarlayan Emine Erdoğan, ardından Kepsutlu Emine Keskin ile bir araya geldi.

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