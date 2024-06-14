Video Türkiye Gazze’ye yardım seferberliği: Rim'in dedesinden dünyaya çağrı
Gazze’ye yardım seferberliği: Rim'in dedesinden dünyaya çağrı

Gazze’ye yardım seferberliği: Rim'in dedesinden dünyaya çağrı

14.06.2024 | 19:03

Rim’in Dedesi, Gazze’liler için uluslararası bir yardım seferberliği başlatılıyor. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği aracılığıyla, Khaled Nabhan, tüm dünyayı bu seferberliğe katılmaya davet ediyor.

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