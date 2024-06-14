Gazze’ye yardım seferberliği: Rim'in dedesinden dünyaya çağrı

Rim’in Dedesi, Gazze’liler için uluslararası bir yardım seferberliği başlatılıyor. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği aracılığıyla, Khaled Nabhan, tüm dünyayı bu seferberliğe katılmaya davet ediyor.