Video Türkiye Karadeniz gazını taşıyacak doğal gaz boruları Haziran başında yüzeye kadar serilmeye başlayacak
Karadeniz gazını taşıyacak doğal gaz boruları Haziran başında yüzeye kadar serilmeye başlayacak

Karadeniz gazını taşıyacak doğal gaz boruları Haziran başında yüzeye kadar serilmeye başlayacak

09.04.2022 | 15:07

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Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Proje Direktörü Tolga Demir, Filyos Limanı’nda sevkiyatının yüzde 75’i tamamlanan ve Karadeniz gazını taşıyacak doğal gaz borularının Haziran başında yüzeye kadar serilmeye başlanacağı bilgisini verdi.

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Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Proje Direktörü Tolga Demir, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde basın mensuplarına tesisin maketi üzerinden bilgilendirme yaptı. Maket üzerinden, ilk işlem için gazın geldiği ayrıştırma tesisini işaret eden Demir, buradaki işlemin ardından hazın kurutma tesisine alınarak halkın kullanılacağı şekilde BOTAŞ hattına verileceği bilgini verdi. Demir, ilk fazda 10 milyon metreküplük hacme sahip olacağını belirttiği tesisin, ilerleyen fazlarda büyüyerek tüm Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak bir tesis haline dönüştüreceklerini dile getirdi.


"Planladığımız gibi devam ediyor bütün inşaatlar"
Karadeniz gazının işleneceği Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde şu an için altyapı çalışmalarını büyük anlamda bitirdiklerini ifade eden Demir, "Üstyapı inşaat işlemlerine geçtik. Boru köprülerimiz başladı. Onun yanında da ana kontrol binalarını ve değişik tankların olduğu binaları yapmaya başladık. İlerleyen aylar içerisinde tesisimizin yurtdışından gelecek malzemeleri de ayağa kaldırarak tamamını hazır hale getireceğiz. İlk çeyrekte gazı işleyip halkımızın kullanımına sunulacak bir tesis haline gelecek. Toplamda bakarsınız birinci çeyrekteyiz ve yüzde 35-40 civarında inşaatımız bitti. Bunun önünde artık durabilecek bir engel görmüyoruz. Planladığımız gibi devam ediyor bütün inşaatlar" dedi.


Demir, deniz tabanından aşağı doğru kuyuları kazdıklarını ve bu işleme devam ettiklerini aktararak, "6 kuyumuz bitti 4 kuyu daha kazacağız. Bunu Fatih Sondaj Gemisi ile gerçekleştiriyoruz. Kanuni Sondaj Gemisi ile bunların alt tamamlamalarını yapacağız. En sonda da Yavuz, bunları bitirdikten sonra tek tek arkasından Kanuni'yi takip ederek üst tamamlamalarını ve kuyubaşı vanalarını indirecek. Bu üç gemimizin yaptığı iş. Kuyuları hazırladıktan sonra da kuyuların vanalarını ana bir dağıtım haznesine bağlayacağız. O dağıtım haznesini de bir boru aracılığıyla karaya kadar getireceğiz" diye konuştu.


"Haziran başında artık boruları sermeye başlayacağız"
Demir, şu an yaptıkları işlemin, deniz tabanında kuyuların hazırlanırken aynı zamanda boru rotasını hazırlamak olduğu bilgisin vererek, "Rota için de deniz tabanında yaklaşık 2 bin metreden başlayan ve yüzeye kadar gelen bir inşaat işimiz var. O da büyük ölçüde haziran başında tamamlanacak. Haziran başında artık boruları sermeye başlayacağız. Yıl sonuna doğru da bütün dağıtım haznelerine bağlayıp yine ilk çeyrekte Karadeniz gazını bu tesise ulaştırmış olacağız" ifadelerini kullandı.


"Proje beklenen biraz daha hızlı gidiyor diyebilirim"
Projenin çok zor olduğunu belirtmesine karşın dünya standartlarına göre oldukça hızlı gittiğini belirten Demir, "Buna rağmen bütün insanların verdiğimi emek ile gerek alt yüklenicilerimiz gerekse bir TPAO çalışanlarının emeği ile proje beklenen biraz daha hızlı gidiyor diyebilirim" dedi.

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