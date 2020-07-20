Kıbrıs Gazisi Oktay Yoluak gençlere seslendi "74 öncesini iyi hatırlasınlar, büyüklerinden iyi öğrensinler" | Video

1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46 yıl dönümünde Kıbrıs'taki Türklerin katledilmesine son vermek ve adaya barış getirmek için karaya ilk ayak basan Mehmetçiklerden olan Kıbrıs Gazisi Oktay Yoluak canlı yayaında önemli açıklamalarda bulundu.