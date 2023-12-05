Nusret - 2023 Davet Tatbikatı devam ediyor | Video 05.12.2023 | 12:13 Çanakkale ve Saros Körfezi’nde devam eden 'Nusret-2023 Davet Tatbikatı' dahilinde Seçkin Gözlemci Günü Faaliyetleri gerçekleştirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO, Türk Deniz ve Hava kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı yüzer ve uçar birliklerle çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katılımıyla Çanakkale ve Saros Körfezi'nde düzenlenen 'Nusret- 2023 Davet Tatbikatı' devam ediyor.

Tatbikata Türkiye'den Mayın Filosu Komutanı 1'inci Arama Tarama Filotillası Komodoru, 2'nci Arama Tarama Filotillası Komodoru ve 1'inci Amfibi Gemiler Filotillası Komodoru ile 1 komuta kontrol gemisi, 1 fırkateyn, 2 karakol gemisi, 8 mayın avlama gemisi, 2 helikopter, 1 sualtı savunma görev timi, 2 hafif otonom sualtı aracı timi ve 1 insansız hava aracı, 2 Sahil Güvenlik gemisi, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 2 helikopter, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 2 görev uçuşu F-16 ve 1 C-130 nakliye uçağı iştirak edecek. Tatbikata NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 unsurlarından İtalya'ya ait bir komuta kontrol gemisi ile İtalya, İspanya, Türkiye ve Yunanistan'dan birer avlama gemisi, Hırvatistan'dan patlayıcı maddeleri zararsız hale getirme timi, ayrıca ABD, Malta, Romanya ve Suudi Arabistan'dan birer patlayıcı maddeleri zararsız hale getirme timi de katılıyor. Tatbikatta Azerbaycan, Bahreyn, Brezilya, Bulgaristan, Güney Kore, Filipinler, Kuveyt, Malezya, Pakistan ve Umman'dan toplam 20 gözlemci personel birlikler gözlemci yer alıyor.

Mayın Filo Komutanı Tümamiral Mustafa Kaya tarafından TCG Bayraktar Gemisinde, konuk ülke gözlemcilerinin de aralarında bulunduğu basın mensuplarına tatbikat ile ilgili brifing verildi.

Tatbikat dahilinde Saros Körfezi'nde Seçkin Gözlemci Günü Faaliyetleri gerçekleştirildi. Faaliyet dahilinde ilk olarak TCG Bayraktar tarafından mayın döküş harekatı gerçekleştirilecek. Ardından C-130 ile havadan mayın döküşü, demirli mayınının ROV ile teşhisi, Mayın Harbi Dalgıçları (MHD) tarafından patlatılarak imha edilmesi, Hafif Otonom Sualtı Aracı (HOSA)'nın mayınlı sahaya sevk edilmesi, Taktik Pençe Harekâtı, faaliyeti icra edildi. Dalış kazası eğitimi ve tören geçişinin ardından faaliyet sona erecek.