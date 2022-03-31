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OTOMATİK OYNAT
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ROKETSAN açıkladı! Yerli ve Milli seyir füzemiz ÇAKIR geliyor | Video 31.03.2022 | 10:25
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TOGG Türkiye’de ilk kez görücüye çıktı | Video 30.03.2022 | 12:33
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Son Dakika | Ukrayna Heyeti: "Güvenlik garantilerinde anlaşamadık!" | Video 29.03.2022 | 15:10
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SON DAKİKA | Adnan Oktar davasında sanıklar yakalanıyor 29.03.2022 | 12:13
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Davutoğlu’na Adana’da tepki: “Recep Tayyip Erdoğan’a ihanet ediyorsun” 28.03.2022 | 22:24
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Ukrayna müzakere heyeti Türkiye'de 28.03.2022 | 22:15
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Başkan Erdoğan 'Yap-İşlet Devret' modelini ayrıntılarıyla aktardı 28.03.2022 | 22:00
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ROKETSAN, kara, deniz ve hava platformlarından atılabilecek, 150 kilometrenin üzerinde menzile sahip yeni nesil seyir füzesi Çakır'ı geliştirdiğini açıkladı.