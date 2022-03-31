Video Türkiye ROKETSAN açıkladı! Yerli ve Milli seyir füzemiz ÇAKIR geliyor | Video
ROKETSAN açıkladı! Yerli ve Milli seyir füzemiz ÇAKIR geliyor | Video

ROKETSAN açıkladı! Yerli ve Milli seyir füzemiz ÇAKIR geliyor | Video

31.03.2022 | 10:25

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ROKETSAN, kara, deniz ve hava platformlarından atılabilecek, 150 kilometrenin üzerinde menzile sahip yeni nesil seyir füzesi Çakır'ı geliştirdiğini açıkladı.

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