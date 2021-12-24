Video Türkiye Salda Gölü, kendine hayran bıraktırıyor | Video
Salda Gölü, kendine hayran bıraktırıyor | Video

Salda Gölü, kendine hayran bıraktırıyor | Video

24.12.2021 | 14:52

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Burdur'un Yeşilova ilçesinde yeşil, beyaz ve mavinin iç içe olduğu Salda Gölü görenleri hayran bıraktırıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın öncülüğünde temizlenen ve sık sık denetimi yapılan Türkiye’nin gözbebeği Salda Gölü'nü ziyaret edenler öve öve bitiremiyor.

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