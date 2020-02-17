Video Türkiye Son dakika: AK Parti'den yeni kanun teklifi! İşte teklife ilişkin tüm detaylar | Video

Son dakika: AK Parti'den yeni kanun teklifi! İşte teklife ilişkin tüm detaylar | Video

Son dakika: AK Parti'den yeni kanun teklifi! İşte teklife ilişkin tüm detaylar | Video
17.02.2020 | 14:05

Son dakika: AK Parti'de Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Muş yeni kanun düzenlemesine ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Mehmet Muş "İnternetten silah satışı yapanlara cezalar artacak" dedi. Ayrıca Mesleki yeterlilik belgelerinin düzenlenmesi, belgelerin eğitim süreci, esnaf ahilik fonu ve yenilenebilir enerji ile ilgili de düzenlemeler yapılacağını açıklayan Muş teklife ilişkin detayları paylaştı.

AK Parti'de Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Muş torba yasa olarak anılan yeni kanun düzenlemelerine ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Muş "İnternetten silah satışı yapanlara cezalar artacak" dedi.

Ayrıca Mesleki yeterlilik belgelerinin düzenlenmesi, belgelerin eğitim süreci, esnaf ahilik fonu ve yenilenebilir enerji ile ilgili de düzenlemeler yapılacağını açıklayan Muş teklife ilişkin detayları aktardı.

SİLAH SATIŞINA CEZA ARTIYOR

İnternetten silah satışına cezalar artacak

Yurt dışında bulunan vatandaşlarımız ve mavi kart sahiplerine dövizli BES imkanı getiriyoruz.

Vakıf mallarındaki kiracıların borçlarını 3 ay içinde ödemesi için düzenleme yer alıyor.

Derneğe üyelik ve ayrılık bilgilendirmesi zorunlu olacak

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