SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'doktor raporu' yanıtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan teşkilatlara talimatlarını iletti, ekonomiden gündeme önemli açıklamalar yaptı. 'Doktor raporu almalı' diyen Kılıçdaroğlu'na da yanıt veren Erdoğan, "Ülkede hem CHP hem de ülke siyaseti açısından acilen müdahale edilmesi gereken bir durum olduğu açıktır. Bize düşen Allah şifa versin demektir." dedi.