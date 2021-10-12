SON DAKİKA: Fethi Sekin'i şehit etmişlerdi! Bombaları ve silahları getiren terörist yakalandı...
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Son dakika haberine göre; Terör örgütü PKK İzmir Adliyesi'nde sivilleri katletmek için eylem planlamış, tam harekete geçtikleri sırada kahraman polis Fethi Sekin engeli ile karşılaşmıştı. Sekin ve mübaşir Musa Can şehit olurken, büyük bir saldırı ise önlenmişti. Yaşananlar ile ilgili süren soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Delil Azzo kod adlı Delil Hiso isimli Suriye uyruklu terör örgütü mensubu yakalandı. Teröristin saldırı için bomba ve silahları getirdiği saptandı.