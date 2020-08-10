Son Dakika | Türkiye'nin yeni ilan ettiği NAVTEX ne anlama geliyor? | Video
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Son Dakika | Türkiye'nin yeni ilan ettiği NAVTEX ne anlama geliyor? | Video 10.08.2020 | 11:19
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Türkiye, 23 Ağustos 2020 tarihine kadar geçerli olacak yeni bir NAVTEX yayınladı! Türkiye, yeni NAVTEX'le atışlı tatbikatlar gerçekleştirirken Oruç Reis sismik araştırma gemimiz de çalışma yapacağı alana ulaştı. Terör ve Güvenlik Uzman Gürsel Tokmakoğlu, Türkiye'nin yeni ilan ettiği NAVTEX ile ilgili detayları canlı yayında yorumladı...