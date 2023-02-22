Video Türkiye TCDD: "6 bin depremzede vagon ve garlarda misafir edildi" | Video
TCDD:

TCDD: "6 bin depremzede vagon ve garlarda misafir edildi" | Video

22.02.2023 | 13:31

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, deprem bölgesinden geçen 1275 kilometre demir yolu hattının 1167 kilometresinin trafiğe açıldığını, 6 bin kişinin vagon ve garlarda misafir edildiğini duyurdu.

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