TCG Anadolu tüm heybetiyle böyle görüntülendi | Video
Kocaeli'ye gelen dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) olma özelliği taşıyan Türkiye’nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, tüm heybetiyle havadan görüntülendi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:30
TCG Anadolu tüm heybetiyle böyle görüntülendi | Video 03.12.2023 | 10:41
03:59
Dijital platformlar için telif yasası hazırlığı! | Video 02.12.2023 | 15:47
02:02
Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken asgari ücret açıklaması! | Video 02.12.2023 | 14:23
05:58
Altında yükseliş sürecek mi? Borsa yatırımcısına kazandırdı mı? | Video 02.12.2023 | 11:24
04:42
28:36
03:59
Gabar Dağı'nda 22 kuyudan günlük 27 bin varil petrol çıkıyor | Video 30.11.2023 | 09:56
09:18
MB Başkanı Hafize Gaye Erkan’dan enflasyon açıklaması | Video 29.11.2023 | 15:02
04:26
Nusret-2023 Davet Tatbikatı başladı | Video 29.11.2023 | 14:18
52:09
00:42
Bakan Koca: "Gazze'ye sağlık yardımlarımız devam ediyor" | Video 29.11.2023 | 08:50
01:10
Çember-7 Operasyonları'nda bin 34 firari yakalandı | Video 28.11.2023 | 08:54
02:54
Milli Savunma Bakanı Güler Bakü'deki Türk şehitliğini ziyaret etti | Video 27.11.2023 | 16:41
00:22
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı | Video 27.11.2023 | 12:08
00:42
MSB'den zırhlı birlikler paylaşımı | Video 26.11.2023 | 15:09
09:01
Marketlerde yeni dönem mi? Marketler pazar günü kapatılacak mı? | Video 25.11.2023 | 12:49
26:52
Başkan Erdoğan ihracatta yeni hedefi açıkladı | Video 24.11.2023 | 16:02
00:48
FETÖ’cü hain, polisleri tehdit etti: "Bunun hesabını vereceksiniz" | Video 23.11.2023 | 15:05
13:20
02:42
Narkogüç-37 Operasyonu'nda 156 şüpheli yakalandı | Video 23.11.2023 | 08:54