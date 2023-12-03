Video Türkiye TCG Anadolu tüm heybetiyle böyle görüntülendi | Video
TCG Anadolu tüm heybetiyle böyle görüntülendi | Video

TCG Anadolu tüm heybetiyle böyle görüntülendi | Video

03.12.2023 | 10:41

Kocaeli'ye gelen dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) olma özelliği taşıyan Türkiye’nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, tüm heybetiyle havadan görüntülendi.

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Türkiye'nin yerli ve milli savaş gemisi TCG Anadolu, 29 Kasım tarihinde İzmit Körfezi'ne demirledi. 30 Kasım tarihinden itibaren ise vatandaşların ziyaretine açıldı. 6 Aralık Çarşamba gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan savan gemisine, 3 günde yüzlerce kişi akın etti. Limana yanaşamaması sebebiyle açıkta duran gemiyi, vapur seferleri ile ziyaret eden vatandaşlar, heybeti karşısında gururlanıyor. Askerlerin hazır olduğu gemi, havadan da görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde geminin üzerinde 10 savaş helikopteri yer aldı. Devasa gemi, görenleri gururlandırdı.
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