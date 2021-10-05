Video Türkiye TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin akademik yılı açılışına katıldı
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin akademik yılı açılışına katıldı

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin akademik yılı açılışına katıldı

05.10.2021 | 09:16

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BURSA Uludağ Üniversitesi 2021- 2022 Akademik Yılı açılış töreninde konuşan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, "Dijital dünyada siber güvenlik uzmanlığı şu anda kıt. Konuda uzman bulmak zor, ciddi bir boşluk var. Buraya odaklanmanızı tavsiye ederim. Eğer nesnelerin internetine, bulut bilişimine, siber güvenliğe hakimseniz geriye bir tane konu kalıyor; o da enerji" dedi.

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