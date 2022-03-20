Video Türkiye TOGG'dan eksi 40 derecede yeni görüntü "Zorlu hava koşullarına hazırlanıyorum" | Video
TOGG'dan eksi 40 derecede yeni görüntü

TOGG'dan eksi 40 derecede yeni görüntü "Zorlu hava koşullarına hazırlanıyorum" | Video

20.03.2022 | 16:26

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Yurdun büyük bir bölümü kar yağışı altındayken çalışmaları devam eden ve seri üretime hazırlanan TOGG karlı yollarda test gerçekleştirdi. TOGG sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir video yayımladı.

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