Video Türkiye Türkiye’den Afganistan’a yardım eli | Video
Türkiye’den Afganistan’a yardım eli | Video

Türkiye’den Afganistan’a yardım eli | Video

09.10.2023 | 10:50

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye’nin Afganistan’da meydana gelen deprem sonrası ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini gönderdiğini duyurdu.

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MSB tarafından gerçekleştirilen sosyal medya paylaşımda, Türkiye'nin yardım elinin Afganistan'a ulaştırıldığı belirtilerek, "Ülkemizin yardım elini Afganistan'a ulaştırıyoruz. Afganistan'da meydana gelen deprem sonrası ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini ve AFAD'a ait teçhizatları bölgeye ulaştıracak olan Hava Kuvvetlerimize ait uçak Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndan hareket etti" ifadelerini kullandı.

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