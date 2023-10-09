Türkiye’den Afganistan’a yardım eli | Video

MSB tarafından gerçekleştirilen sosyal medya paylaşımda, Türkiye'nin yardım elinin Afganistan'a ulaştırıldığı belirtilerek, "Ülkemizin yardım elini Afganistan'a ulaştırıyoruz. Afganistan'da meydana gelen deprem sonrası ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini ve AFAD'a ait teçhizatları bölgeye ulaştıracak olan Hava Kuvvetlerimize ait uçak Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndan hareket etti" ifadelerini kullandı.