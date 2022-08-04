Yerli otomobil TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım: Teste başladı

Yerli otomobil TOGG için heyecan dorukta. TOGG Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım daha yapıldı. Yapılan paylaşımda, "Gemlik Kampüsümüzde kurulumunu yaptığımız ilk TruGo şarj cihazlarımızı, kesintisiz bir kullanıcı deneyimi tasarlamak üzere test etmeye başladık" denildi.