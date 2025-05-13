Video Yaşam 1 kişinin öldüğü kazada metrobüs şoförü tutuklandı | Video
1 kişinin öldüğü kazada metrobüs şoförü tutuklandı | Video

1 kişinin öldüğü kazada metrobüs şoförü tutuklandı | Video

13.05.2025 | 08:45

Beylikdüzü’nde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 57 kişinin de yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin şoför Şaban Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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