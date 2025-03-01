5 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 12 gözaltı | Video
5 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli yakalanırken, 10 zanlı tutuklandı.
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