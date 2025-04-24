Afyonkarahisar’da terör operasyonu: 2 gözaltı | Video
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, geçmişte terör örgütleri içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 şüpheli, TEM ve İstihbarat ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
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