Aksaray - Ankara karayolunda otobüs kazası. 6 ölü çok sayıda yaralı
Balıkesir Bandırma’dan Kapadokya’ya gezi için çıkan otobüs Aksaray-Ankara karayolunun yaklaşık 40. km’sinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre 6 ölü ve çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
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