Video Yaşam SON DAKİKA | Aksaray'da 7 kişinin öldüğü otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı
SON DAKİKA | Aksaray'da 7 kişinin öldüğü otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı

SON DAKİKA | Aksaray'da 7 kişinin öldüğü otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı

18.10.2024 | 10:20

Aksaray'da 7 kişinin öldüğü feci otobüs kazsının kamera görüntüleri ortaya çıktı!

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