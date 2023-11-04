Arnavutköy'de sis manzarası böyle görüntülendi | Video
Sabahın ilk saatlerinde İstanbul’da oluşan sis dron ile görüntülendi. İstanbul’un en önemli merkezlerinden olan İstanbul Havalimanı ve Kanal İstanbul güzergahında bulunan Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde dağların ortasında oluşan büyüleyici sis manzarası izleyenleri mest etti.
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