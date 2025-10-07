Avcılar'da bir sürücü 7 yaşındaki çocuğa çarpıp böyle kaçtı | Video 07.10.2025 | 16:06 Avcılar'da yolun karşısına geçmek isteyen 7 yaşındaki çocuğa araba çarptı. Kazanın ardından otomobilinden inen sürücü, omuzu kırılan çocuğun yaralandığını görünce olay yerinden kaçtı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasında. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi Attila İlhan Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan7 yaşındaki Kuzey E. isimli çocuğa süratle gelen bir otomobil çarptı. 7 yaşındaki Kuzey, çarpmanın etkisiyle savruldu. Sürücü ise önce çocuğa baktı ardından aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesi bulunmazken omzunun kırıldığı öğrenildi. Yaşanan kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Caddeden karşıya geçmek isteyen 7 yaşındaki Kuzey'e süratle gelen otomobilin çarptığı, ardından sürücünün aracından inerek çocuğun yanına gelerek yaralandığını görünce olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı. Avcılar Asayiş Büro Ekiplerinin çalışmasıyla kaçan sürücünün gözaltına alındığı öğrenildi.