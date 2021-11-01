Barış Murat Yağcı, bu görüntülerin unutulmasını istedi! Köpek taklidinin unutulma talebine hakimlikten ret | Video

Ünlü manken Barış Murat Yağcı, sosyal medyada yaptığı köpek taklidiyle gündem oldu. Yağcı, köpek taklidi yaptığı video hakkında çekilen videolardan rahatsızlık duyunca soluğu Sulh Ceza Hakimliği’nde aldı. Kişilik haklarını zedelediği gerekçesiyle çıkan videoların kaldırılmasını isteyen Yağcı’ya Hakimlik’ten videoyu kendi iradesiyle çekmiş olduğu gerekçesiyle red cevabı geldi.