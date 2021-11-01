Barış Murat Yağcı, bu görüntülerin unutulmasını istedi! Köpek taklidinin unutulma talebine hakimlikten ret | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:30
03:14
Kedinin böcek yakalama çabası güldürdü | Video 01.11.2021 | 10:37
03:28
Bu kafede İngilizce konuşmayana ikram yok 01.11.2021 | 10:22
02:48
İstanbul Şişli'de zincirleme trafik kazası; 7 araç birbirine girdi 01.11.2021 | 09:45
03:42
İstanbul'da tedirgin eden görüntü: Beykoz’da deniz çekildi 01.11.2021 | 10:17
03:33
Çamurda güzellik banyosu | Video 01.11.2021 | 10:18
03:03
Cinayet gibi scooter faciası kamerada | Video 01.11.2021 | 10:17
03:12
Kars’ta kartpostallık sonbahar görüntüleri 01.11.2021 | 09:48
01:02
Esenyurt’ta kızların saç saça kavgası kamerada | Video 01.11.2021 | 10:17
12:10
00:30
Elbise dolabından eroin çıkan zanlı tutuklandı | Video 01.11.2021 | 09:55
06:03
Hamsinin 5 liradan satıldığını duyan vatandaşlar balıkçıya akın etti 01.11.2021 | 10:01
04:06
Sultanahmet Camii restorasyonunda sona yaklaşıldı 01.11.2021 | 09:43
03:23
Şişli'de zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi 01.11.2021 | 09:37
02:46
İstanbul Ümraniye'de tünel kapatan lüks araçlı düğün konvoyu kamerada 01.11.2021 | 09:45
03:22
İstanbul Esenyurt'ta köpeğe tekme tokat dayak kamerada 01.11.2021 | 09:51
00:34
Eve kurşun yağdırıp kaçtı! O anlar kamerada | Video 01.11.2021 | 09:34
01:30
Ankara'da kolonları çatlayan apartman tahliye edildi 01.11.2021 | 09:18
00:30
Şehirlerarası yolda tersten giderek faciaya davetiye çıkardı | Video 01.11.2021 | 09:29
02:40
300 kilometre hızla giderken bariyerlere böyle çarptı | Video 01.11.2021 | 09:29
Ünlü manken Barış Murat Yağcı, sosyal medyada yaptığı köpek taklidiyle gündem oldu. Yağcı, köpek taklidi yaptığı video hakkında çekilen videolardan rahatsızlık duyunca soluğu Sulh Ceza Hakimliği’nde aldı. Kişilik haklarını zedelediği gerekçesiyle çıkan videoların kaldırılmasını isteyen Yağcı’ya Hakimlik’ten videoyu kendi iradesiyle çekmiş olduğu gerekçesiyle red cevabı geldi.