Video Yaşam Başakşehir'de ata sopayla işkence anı kamerada | Video
Başakşehir'de ata sopayla işkence anı kamerada | Video

Başakşehir'de ata sopayla işkence anı kamerada | Video

20.06.2024 | 13:51

Başakşehir'de at arabası üzerinde yolculuk yaparken sopa ile ata işkence ettiği gerekçesiyle 1 şahsa 4 bin 810 lira idari para cezası uygulandı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde saat 16.00 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesinde meydana geldi. Bir at arabasında yolculuk yaptıkları esnada atın kontrolünü sağlayan bir şüphelinin ata sopa ile işkence ederek vurduğu görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Konuya ilişkin harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde atın sahibi C.C. isimli şüpheli olduğu öğrenilirken, olay sırasında atı kontrol eden diğer şüphelinin ise çocuk yaştaki E.B. olduğu tespit edildi.

BİR ŞÜPHELİ 4 BİN 810 LİRA PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI
Emniyet ekiplerince belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalanırken, işkenceye maruz kalan at ise Eyüpsultan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Emniyette ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.B., '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun beşinci maddesi' gereğince 4 bin 810 Lira idari para cezasına çarptırıldı. Çocuk şüpheli E.B. ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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