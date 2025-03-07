Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunmuştu! Mimar Ece Gürel yaşam mücadelesini kaybetti | Video
İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel'in uzun süre soğukta beklediği için hipotermi geçirdiği belirlenmiş ve tedavi altına alındığı sırada kalbi durmuştu... Doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen Gürel, entübe edilerek alındığı yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesini kaybetti.
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