Video Yaşam Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunmuştu! Mimar Ece Gürel yaşam mücadelesini kaybetti | Video
Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunmuştu! Mimar Ece Gürel yaşam mücadelesini kaybetti | Video

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunmuştu! Mimar Ece Gürel yaşam mücadelesini kaybetti | Video

07.03.2025 | 08:16

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel'in uzun süre soğukta beklediği için hipotermi geçirdiği belirlenmiş ve tedavi altına alındığı sırada kalbi durmuştu... Doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen Gürel, entübe edilerek alındığı yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesini kaybetti.

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2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evden çıkan ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel (36) kendisini bulmak için başlatılan kurtarma çalışmalarının dördüncü gününde bulunabilmişti. Gürel, kaybolan eşyalarının 2 kilometre ilerisinde bulunmuştu. Ormanlık alanda 4 kişilik çevik kuvvet ve 12 kişilik sivil toplum kuruluşu ekipleri tarafından aranan, Gürel saat 01.15'te sarp ormanlık alanda uyur halde bulunmuştu. Uyandırılan ve bilinci açık şekilde hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ece Gürel'in uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlendi. Gürel'in tedavisi sırasında bir süre kalbi durdu ancak doktorların müdahalesinin ardından tekrar hayata döndürüldü ve entübe edilerek yoğun bakım servisine alındı. Gürel'in bu gecenin ilerleyen saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

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