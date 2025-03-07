Ece Gürel'in yıllar önce yarışma programına katıldığı görüntüleri ortaya çıktı | Video

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan beş gün sonra bulunup hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel'in daha önce bir televizyon programına yarışmacı olarak katıldığı ortaya çıktı. Gürel, programda yaşadığı zorlukları böyle anlatmış…