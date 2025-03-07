Müge Anlı hayatını kaybeden Ece Gürel ile ilgili çarpıcı ayrıntıları anlattı | Video
Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan dört gün sonra sağ olarak bulunan 36 yaşındaki mimar Ece Gürel, hastanede hayatını kaybetti. Müge Anlı, olayla ilgili dikkat çekici ayrıntılar paylaştı.
Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunmuştu! Mimar Ece Gürel yaşam mücadelesini kaybetti | Video
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