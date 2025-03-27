Bursa Uludağ'daki otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta hayatını kaybetti! Son paylaşımı ortaya çıktı... | Video
Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel faciasının üzerinden kısa bir süre geçmişken Türkiye bu kez de Bursa Uludağ’dan gelen yangın haberiyle sarsıldı. Uludağ'da bulunan Kervansaray Otel'de sabah saatlerinde çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Otelin ocak ayında turizm işletme belgesi olmadığı için kapatıldığı ortaya çıktı. Öte yandan faciada hayatını kaybedenlerin Milli Milli Kayakçı Berkin Usta ve Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı olan babası Yahya Usta olduğu bilgisine ulaşıldı. 25 yaşındaki Berkin Usta'nın son paylaşımı ortaya çıktı...
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