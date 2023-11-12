Video Yaşam Bursa'da 10 katlı iş yeri alev alev yandı | Video
Bursa'da 10 katlı iş yeri alev alev yandı | Video

Bursa'da 10 katlı iş yeri alev alev yandı | Video

12.11.2023 | 08:42

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı bulvarında bulunan 10 katlı iş yerinde yangın çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı bulvarında bulunan 10 katlı iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binanın altındaki kafede başlayan yangın önce dış cepheye ardından ofislere sıçradı. Yangının büyümesi üzerine alevler yan taraftaki binaya sıçradı. Bina tedbiren boşaltılırken itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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