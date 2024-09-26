Çanakkale’de iki grup arasında silahlı çatışma: 6 yaralı
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Anafartalar Polis Merkezi Amirliği'nin bulunduğu sokak üzerinde aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında kesici alet ve silahlı çatışma çıktı. Olayda 6 kişi yaralandı.
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