Cenaze dönüşü kazada ölen 3 kişi toprağa verildi
Samsun’da yakınlarının cenazesine katıldıktan sonra Tekirdağ’a dönerken Kocaeli'de yaptıkları kazada hayatlarını kaybeden aynı aileden 3 kişi memleketleri Samsun’da son yolculuklarına uğurlandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:36
Cenaze dönüşü kazada ölen 3 kişi toprağa verildi 17.10.2023 | 18:13
00:50
02:18
Kayalıklardan denize düştü, 6 saat sonra kurtarıldı | Video 17.10.2023 | 16:16
00:29
Sarıyer’de köpek dövüştürüp bahis oynayanlara operasyon | Video 17.10.2023 | 15:50
00:29
02:08
Yalova’da 335 bin 300 adet sentetik ecza hap ele geçirildi | Video 17.10.2023 | 14:59
01:04
Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı, 2 gözaltı | Video 17.10.2023 | 14:56
00:55
Gercüş’te trafik kazası: 1 yaralı | Video 17.10.2023 | 14:06
00:51
Yalova’da 2 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcı tutuklandı | Video 17.10.2023 | 14:06
02:01
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu | Video 17.10.2023 | 12:52
01:54
Eski eşini defalarca bıçaklayan adama meydan dayağı | Video 17.10.2023 | 12:52
01:47
Yokuş aşağı kayan aracı otopark görevlisi böyle durdurdu | Video 17.10.2023 | 12:52
09:53
Müge Anlı'da şüpheli sevgiliden çarpıcı açıklama | Video 17.10.2023 | 14:01
05:29
Müge Anlı SON BÖLÜM | 17 Ekim 2023 Salı Tamamı Kesintisiz izle! | Video 17.10.2023 | 12:06
00:23
Benekli Ayhan Koç’tan haber alınamıyor! Avukatı açıkladı | Video 17.10.2023 | 12:52
01:11
Hırsızın tatil hevesini polis kursağında bıraktı | Video 17.10.2023 | 11:05
00:58
Dükkanına un getiren toptancıyı silahla gasp etti | Video 17.10.2023 | 11:05
01:26
Sultangazi'de eşini taciz eden şüpheliye saldırdı! O anlar kamerada | Video 17.10.2023 | 11:53
01:23
02:39
Taksi şoförü ile yolcu arasındaki kavga karakolda bitti | Video 17.10.2023 | 11:33