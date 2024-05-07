Düğünde havaya ateş açan muhtar ve beraberindekiler gözaltına alındı | Video
Afyonkarahisar’da bir köy düğününde havaya ateş açan muhtar ve beraberindekiler sosyal medyada yayınlanan görüntülerden jandarma tarafından tek tek tespit edilip gözaltına alındı.
Görüntüler üzerine harekete geçen jandarma ekipleri havaya ateş ederek genel güvenliği tehlikeye sokan şahısların muhtar A.A., M.K., F.K. ve Ö.K. isimli şahıslar gözaltına alınarak adliyeye sevk edilirken, diğer iki şahsın il dışında oldukları tespit edildi. Ardından şahısların adreslerine baskın düzenleyen ekipler 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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