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Video Yaşam Düğünde havaya ateş açan muhtar ve beraberindekiler gözaltına alındı | Video
Düğünde havaya ateş açan muhtar ve beraberindekiler gözaltına alındı | Video

Düğünde havaya ateş açan muhtar ve beraberindekiler gözaltına alındı | Video

07.05.2024 | 10:33

Afyonkarahisar’da bir köy düğününde havaya ateş açan muhtar ve beraberindekiler sosyal medyada yayınlanan görüntülerden jandarma tarafından tek tek tespit edilip gözaltına alındı.

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olay, Çay ilçesine bağlı Koçbeyli köyünde yaşandı. İddiaya göre, köyde yapılan bir kır düğününde muhtar olduğu iddia edilen şahıs, yanındaki 4 şahıs ile birlikte ellerindeki tabancalar ile havaya ateş açarken amatör kameralar tarafından görüntülendi. Şahısların tabancaları çapraz bir şekilde tutarak ateş açmaları dikkat çekerken görüntüler özellikle sosyal medyada büyük tepki gördü. Görüntülerin üzerine Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Görüntüler üzerine harekete geçen jandarma ekipleri havaya ateş ederek genel güvenliği tehlikeye sokan şahısların muhtar A.A., M.K., F.K. ve Ö.K. isimli şahıslar gözaltına alınarak adliyeye sevk edilirken, diğer iki şahsın il dışında oldukları tespit edildi. Ardından şahısların adreslerine baskın düzenleyen ekipler 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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