Erzurum’da tilkiye kadayıf dolması ikram ettiler | Video
Erzurum’da piknik yapan kadınlar yanlarına kadar gelen ve yiyecek arayan tilkiye kadayıf dolması yedirdi.
Piknik yapan kadınlar bu anları cep telefonları ile kaydettiler.
