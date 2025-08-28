Erzurum’da tilkiye kadayıf dolması ikram ettiler | Video 28.08.2025 | 10:33 Erzurum’da piknik yapan kadınlar yanlarına kadar gelen ve yiyecek arayan tilkiye kadayıf dolması yedirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Son yıllarda kentleşmenin etkisi ile iyiden iyiye tehlike altına giren yaban hayatı artık alıştığımız görüntüleri de beraberinde getiriyor. Erzurum'da bir parkta piknik yapan kadınlar yanlarına kadar gelen bir tilkiye kadayıf dolması ikram etti. Aç olduğu her halinden belli olan ve yiyecek aramaya çıkan tilki bu ikramı geri çevirmedi. Çekingen bir şekilde kadınların verdiği kadayıf dolmasını yiyen tilki daha sonra gözlerden kayboldu.Piknik yapan kadınlar bu anları cep telefonları ile kaydettiler.