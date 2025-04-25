Fatih'te 6.2'lik depremde hasar alan 3 bina boşaltıldı | Video
Silivri merkezli 6.2 büyüklüğündeki depremde Fatih’te hasar alan 3 bina, belediye ekipleri tarafından mühürlenerek boşaltıldı.
HASAR ALAN BİNALAR BOŞALTILDI
Bunun üzerine Fatih Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından Atik Ali Mahallesinde bulunan 1 bina, İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan 2 bina mühürlenerek boşaltıldı.
Apartmanın boşaltıldığını söyleyen İskenderpaşa Mahallesi Muhtarı Fikret Saral, "İskender Paşa Mahallesi Muhtarıyım. Dün konuyu Kaymakam Beyimize, Belediye Başkanımıza, Zabıta Müdürlüğümüze ve AFAD'a bildirdik. Onlarda geldi ve apartmanı boşalttık. Apartmanda kimse kalmadı. Zabıta müdürlüğümüzde çevre korumasını aldı. Bir elektriği kestirdik, iki doğalgazı kestirdik ve üç binaya gelen suyu kestik. Şu anda belediye ve Valiliğimiz emirliğinde binanın acilen yıkılmasını istiyoruz" dedi.
"KOLONLARDA ÇATLAMA VAR DEDİLER"
Boşaltılan binalarda kolonlarda çatlama olduğunu söyleyen bina sakini Mahmut Ünal, "Kolonlarda çatlama var dediler. Ondan sonra zabıta geldi. Onları evden çıkardılar. İki aile oturuyordu" şeklinde konuştu.
Atik Ali Paşa Mahallesi'nde hasar alan bina ve İskenderpaşa Mahallesi'ndeki iki bina arasında oluşan çatlak dron ile görüntülendi.
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