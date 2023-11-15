Video Yaşam Fatih'te otel odasında eşini tornavidayla öldürdü | Video
Fatih'te otel odasında eşini tornavidayla öldürdü | Video

Fatih'te otel odasında eşini tornavidayla öldürdü | Video

15.11.2023 | 14:58

FATİH'te İngiltere uyruklu Ayan Mohomed Dhoba (26) otel odasında boğazı delici bir aletle kesilerek öldürülmüş olarak bulundu. Polis yaptığı çalışmada, Dhoba'nın eşi Ahmet Y.M.'yi gözaltına aldı. Ahmet Y.M. ifadesinde eşini tornavida ile öldürdüğünü itiraf etti. Mevlanakapı Mahallesi'ndeki bir otelin 111 numaralı odasında dün saat 12.20 sıralarında İngiltere uyruklu Ayan Mohomed Dhoba (26) isimli kadın, boğazı delici bir aletle kesilerek öldürülmüş olarak bulundu. Yapılan incelemede kadının vücudunda da delici bir aletle gerçekleştirilen yara izleri olduğu görüldü.

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Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada Ayan Mohomed Dhoba'nın 11 Kasım'da eşiyle birlikte Türkiye'ye giriş yaptığını belirledi. Yapılan incelemede Dhoba'nın eşi Ahmet Y.M.'nin otelden tek başına ayrıldığı anlara ait güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Bu gelişme üzerine Ahmed Y.M.(28) polis tarafından aranmaya başlandı. Şüpheli kısa süre sonra Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından üzerindeki kanlı tişörtle yakalandı.

TORNAVİDA İLE ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ
Emniyette ifadesi alınan Ahmet Y.M. eşini tornavida ile öldürdüğünü itiraf etti. Şüphelinin gösterdiği yerde yapılan aramada tuvalete gizlenmiş olayda kullanılan tornavida bulundu.

"BANA UYUŞTURUCU VERDİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜM"
Şüphelinin sorgusu Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelinin eşinin kendisine uyuşturucu kullanmayı teklif ettiği bu yüzden aralarında kavga çıktığını ve kendisini kaybederek olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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