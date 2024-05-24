FETÖ'de "gaybubet" olarak faaliyet yürüten şahıslara operasyon: 5 gözaltı | Video
Kayseri polisi, terör örgütü FETÖ içerisinde "gaybubet" olarak faaliyet yürüten 5 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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