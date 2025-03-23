Hem kavga ettiler, hem hırsızlık yaptılar | Video
Bursa'da bir gurup genç ile esnafın arasında çıkan kavgada sandalyeler masalar havada uçuştu. Taraflardan bazıları ise kaosu fırsat bilip tezgah önündeki ürünleri çaldı. İlginç anlar kameraya anbean yansıdı.
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