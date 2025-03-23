Hem kavga ettiler, hem hırsızlık yaptılar | Video 23.03.2025 | 12:28 Bursa'da bir gurup genç ile esnafın arasında çıkan kavgada sandalyeler masalar havada uçuştu. Taraflardan bazıları ise kaosu fırsat bilip tezgah önündeki ürünleri çaldı. İlginç anlar kameraya anbean yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesinde bir gurup genç ile esnaf tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle öfkeli taraflar bir anda birbirine vurmaya başladı. Kavgaya taraflarında girmesiyle sandalye ve masalar havada uçuşurken, saldırganların biri kavgayı bahane edip tezgahtaki ürünleri çaldı. 2 kişinin hafif yaralandığı kavga anı kameraya yansırken, polis ekiplerinin gelmesiyle kavga son buldu.