İsrail, BM okulunun yakınını hedef aldı: 5 ölü | Video
İsrail tarafından Gazze Şeridi’ndeki Şati Mülteci Kampı'nda bulunan Birleşmiş Milletler (BM) okulunun yakınına düzenlenen hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti.
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