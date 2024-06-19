Video Yaşam İstanbul’da dondurmacıda tekme, yumruk ve tabureli kavga kamerada | Video
İstanbul’da dondurmacıda tekme, yumruk ve tabureli kavga kamerada | Video

İstanbul’da dondurmacıda tekme, yumruk ve tabureli kavga kamerada | Video

19.06.2024 | 12:44

Kağıthane’de bir dondurmacı önünde çıkan kavgada bir genç 5 kişi tarafından dövüldü. Yumruk, tekme ve taburelerin havada uçuştuğu olayda genç yaralandı. Kadınların çığlık çığlığa kaldığı o kavga kameralara yansıdı.

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Olay, önceki gün akşam saatlerinde Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerindeki bir sitede bulunan dondurmacı önünde yan bakma ve laf atma nedeniyle kavga çıktı. Toplanan 5 şahıs, tek başına olan gence tekme ve yumruklarla saldırdı. Eline tabure alan bir şahıs ise gence defalarca kez vurdu. Kadınların çığlık çığlığa kaldığı olay kameralara yansırken, saldırgan şahıslar daha sonra olay yerine kaçtı. Yaralanan genç ise olay yerinden uzaklaştı.
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