İstanbul’da dondurmacıda tekme, yumruk ve tabureli kavga kamerada | Video 19.06.2024 | 12:44 Kağıthane’de bir dondurmacı önünde çıkan kavgada bir genç 5 kişi tarafından dövüldü. Yumruk, tekme ve taburelerin havada uçuştuğu olayda genç yaralandı. Kadınların çığlık çığlığa kaldığı o kavga kameralara yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerindeki bir sitede bulunan dondurmacı önünde yan bakma ve laf atma nedeniyle kavga çıktı. Toplanan 5 şahıs, tek başına olan gence tekme ve yumruklarla saldırdı. Eline tabure alan bir şahıs ise gence defalarca kez vurdu. Kadınların çığlık çığlığa kaldığı olay kameralara yansırken, saldırgan şahıslar daha sonra olay yerine kaçtı. Yaralanan genç ise olay yerinden uzaklaştı.